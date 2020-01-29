Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.078 -0,38
BIST SINAİ 146.293 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 156.371 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 53.
29.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|151.078
|-0,38
|BIST SINAİ
|146.293
|-0,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|156.371
|-0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|53.194
|-0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|96.829
|-2,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.742
|-0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|91.289
|1,64
|BIST METAL ANA
|257.661
|0,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.198
|0,75
|BIST MADENCİLİK
|111.774
|-1,47
|BIST HİZMETLER
|91.322
|0,34
|BIST ELEKTRİK
|5.219
|2,29
|BIST ULAŞTIRMA
|170.927
|-1,59
|BIST TURİZM
|14.373
|0,38
|BIST TİCARET
|248.979
|0,15
|BIST İLETİŞİM
|36.871
|1,91
|BIST SPOR
|56.178
|-1,19
|BIST İNŞAAT
|109.052
|-0,16
|BIST MALİ
|144.061
|-0,77
|BIST BANKA
|173.457
|-0,72
|BIST SİGORTA
|390.566
|-0,87
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|89.848
|-0,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|102.817
|-0,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|45.345
|-1,75
|BIST TEKNOLOJİ
|117.081
|-1,56
|BIST BİLİŞİM
|42.575
|-4,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.865
|-0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA