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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.078 -0,38
BIST SINAİ 146.293 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 156.371 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 53.

29.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 151.078 -0,38
BIST SINAİ 146.293 -0,04
BIST GIDA, İÇECEK 156.371 -0,32
BIST TEKSTIL, DERİ 53.194 -0,55
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.829 -2,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.742 -0,53
BIST TAŞ, TOPRAK 91.289 1,64
BIST METAL ANA 257.661 0,33
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.198 0,75
BIST MADENCİLİK 111.774 -1,47
BIST HİZMETLER 91.322 0,34
BIST ELEKTRİK 5.219 2,29
BIST ULAŞTIRMA 170.927 -1,59
BIST TURİZM 14.373 0,38
BIST TİCARET 248.979 0,15
BIST İLETİŞİM 36.871 1,91
BIST SPOR 56.178 -1,19
BIST İNŞAAT 109.052 -0,16
BIST MALİ 144.061 -0,77
BIST BANKA 173.457 -0,72
BIST SİGORTA 390.566 -0,87
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.848 -0,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.817 -0,58
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.345 -1,75
BIST TEKNOLOJİ 117.081 -1,56
BIST BİLİŞİM 42.575 -4,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.865 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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