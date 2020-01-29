29.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 151.078 -0,38 BIST SINAİ 146.293 -0,04 BIST GIDA, İÇECEK 156.371 -0,32 BIST TEKSTIL, DERİ 53.194 -0,55 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 96.829 -2,97 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.742 -0,53 BIST TAŞ, TOPRAK 91.289 1,64 BIST METAL ANA 257.661 0,33 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.198 0,75 BIST MADENCİLİK 111.774 -1,47 BIST HİZMETLER 91.322 0,34 BIST ELEKTRİK 5.219 2,29 BIST ULAŞTIRMA 170.927 -1,59 BIST TURİZM 14.373 0,38 BIST TİCARET 248.979 0,15 BIST İLETİŞİM 36.871 1,91 BIST SPOR 56.178 -1,19 BIST İNŞAAT 109.052 -0,16 BIST MALİ 144.061 -0,77 BIST BANKA 173.457 -0,72 BIST SİGORTA 390.566 -0,87 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 89.848 -0,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 102.817 -0,58 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 45.345 -1,75 BIST TEKNOLOJİ 117.081 -1,56 BIST BİLİŞİM 42.575 -4,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.865 -0,60

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA