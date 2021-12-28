Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) BIST 100 Türk İlaç Serum 12,39 13,42 -7,68 Anadolu Grubu Holding 38,56 41,70 -7,53 İş Bankası (C) 7,46 7,97 -6,40 Yapı ve Kredi Bank. 3,44 3,66 -6,01 Akbank 7,36 7,83 -6,00 Akçansa 17,91 18,94 -5,44 Çimsa 30,56 32,12 -4,86 Erbosan 114,00 119,80 -4,84 Şekerbank 1,02 1,07 -4,67 T.S.K.B. 1,44 1,51 -4,64 Türk Telekom 9,85 10,29 -4,28 Tekfen Holding 19,94 20,82 -4,23 Torunlar GMYO 3,90 4,07 -4,18 Kardemir (D) 8,99 9,38 -4,16 Biotrend Çevre ve Enerji 5,37 5,60 -4,11 MLP Sağlık 29,90 31,16 -4,04 Migros Ticaret 37,22 38,78 -4,02 İndeks Bilgisayar 6,79 7,07 -3,96 Albaraka Türk 1,74 1,81 -3,87 İş Fin.Kir. 3,04 3,16 -3,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021 AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi