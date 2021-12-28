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Borsada değer kaybeden hisseler

Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
BIST 100

Türk İlaç Serum12,3913,42-7,68
Anadolu Grubu Holding38,5641,70-7,53
İş Bankası (C)7,467,97-6,40
Yapı ve Kredi Bank.3,443,66-6,01
Akbank7,367,83-6,00
Akçansa17,9118,94-5,44
Çimsa30,5632,12-4,86
Erbosan114,00119,80-4,84
Şekerbank1,021,07-4,67
T.S.K.B.1,441,51-4,64
Türk Telekom9,8510,29-4,28
Tekfen Holding19,9420,82-4,23
Torunlar GMYO3,904,07-4,18
Kardemir (D)8,999,38-4,16
Biotrend Çevre ve Enerji5,375,60-4,11
MLP Sağlık29,9031,16-4,04
Migros Ticaret37,2238,78-4,02
İndeks Bilgisayar6,797,07-3,96
Albaraka Türk1,741,81-3,87
İş Fin.Kir.3,043,16-3,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri

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