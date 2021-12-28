Borsada değer kaybeden hisseler
AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (Günlük) 28.12.2021
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|BIST 100
|Türk İlaç Serum
|12,39
|13,42
|-7,68
|Anadolu Grubu Holding
|38,56
|41,70
|-7,53
|İş Bankası (C)
|7,46
|7,97
|-6,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,44
|3,66
|-6,01
|Akbank
|7,36
|7,83
|-6,00
|Akçansa
|17,91
|18,94
|-5,44
|Çimsa
|30,56
|32,12
|-4,86
|Erbosan
|114,00
|119,80
|-4,84
|Şekerbank
|1,02
|1,07
|-4,67
|T.S.K.B.
|1,44
|1,51
|-4,64
|Türk Telekom
|9,85
|10,29
|-4,28
|Tekfen Holding
|19,94
|20,82
|-4,23
|Torunlar GMYO
|3,90
|4,07
|-4,18
|Kardemir (D)
|8,99
|9,38
|-4,16
|Biotrend Çevre ve Enerji
|5,37
|5,60
|-4,11
|MLP Sağlık
|29,90
|31,16
|-4,04
|Migros Ticaret
|37,22
|38,78
|-4,02
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|7,07
|-3,96
|Albaraka Türk
|1,74
|1,81
|-3,87
|İş Fin.Kir.
|3,04
|3,16
|-3,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim— Haberler (@Haberler) December 22, 2021
AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
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