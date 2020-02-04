Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,67 1,49 12,08
Halkbank 7,41 6,88 7,70
Yataş...
04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,67
|1,49
|12,08
|Halkbank
|7,41
|6,88
|7,70
|Yataş
|8,90
|8,35
|6,59
|Pegasus
|74,70
|70,10
|6,56
|Karel Elektronik
|18,78
|17,64
|6,46
|Logo Yazılım
|67,85
|63,90
|6,18
|ASELSAN
|24,58
|23,38
|5,13
|Sabancı Holding
|10,24
|9,77
|4,81
|Migros Ticaret
|26,12
|25,00
|4,48
|İndeks Bilgisayar
|13,59
|13,07
|3,98
|Netaş Telekom.
|15,42
|14,83
|3,98
|Türk Hava Yolları
|14,39
|13,84
|3,97
|Çemtaş
|8,58
|8,26
|3,87
|İş GMYO
|1,93
|1,86
|3,76
|Garanti Bankası
|12,27
|11,83
|3,72
|Net Holding
|2,51
|2,42
|3,72
|Tofaş Oto. Fab.
|27,08
|26,12
|3,68
|Kardemir (D)
|2,92
|2,82
|3,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|2,93
|3,41
|Akbank
|8,61
|8,34
|3,24
Kaynak: AA