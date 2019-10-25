Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 2,85 2,66 7,14
İş Fin.
25.10.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|2,85
|2,66
|7,14
|İş Fin.Kir.
|2,50
|2,40
|4,17
|Gübre Fabrik.
|5,43
|5,23
|3,82
|Parsan
|13,02
|12,63
|3,09
|ASELSAN
|18,69
|18,17
|2,86
|İhlas Gayrimenkul
|0,79
|0,77
|2,60
|Alarko Holding
|4,54
|4,43
|2,48
|Sasa Polyester
|6,58
|6,43
|2,33
|Aksa Enerji
|2,60
|2,55
|1,96
|Aksa
|10,08
|9,90
|1,82
|Anadolu Cam
|3,37
|3,31
|1,81
|Bera Holding
|2,35
|2,31
|1,73
|Karsan Otomotiv
|1,18
|1,16
|1,72
|Trakya Cam
|3,04
|2,99
|1,67
|Polisan Holding
|2,58
|2,54
|1,57
|Çemtaş
|5,61
|5,53
|1,45
|Koza Altın
|69,40
|68,50
|1,31
|Göltaş Çimento
|14,02
|13,86
|1,15
|Güneş Sigorta
|1,77
|1,75
|1,14
|Tüpraş
|126,40
|125,00
|1,12
Kaynak: AA