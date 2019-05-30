Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,21 2,78 15,47
Pegasus 33,90 31,56 7,41 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,21
|2,78
|15,47
|Pegasus
|33,90
|31,56
|7,41
|Odaş Elektrik
|1,25
|1,17
|6,84
|Şok Marketler
|9,27
|8,68
|6,80
|Anadolu Efes
|19,82
|18,60
|6,56
|Garanti Bankası
|7,91
|7,47
|5,89
|Türk Telekom
|4,51
|4,26
|5,87
|İş Bankası (C)
|5,17
|4,91
|5,30
|İş Fin.Kir.
|5,05
|4,80
|5,21
|Şişe Cam
|5,37
|5,13
|4,68
|Vakıflar Bankası
|3,67
|3,51
|4,56
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|4,53
|4,42
|Otokar
|104,80
|100,50
|4,28
|Polisan Holding
|2,20
|2,11
|4,27
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,96
|1,88
|4,26
|Kardemir (D)
|2,21
|2,12
|4,25
|Galatasaray Sportif
|1,50
|1,44
|4,17
|Tüpraş
|123,80
|119,00
|4,03
|Koza Madencilik
|7,01
|6,74
|4,01
|Gersan Elektrik
|1,83
|1,76
|3,98
Kaynak: AA