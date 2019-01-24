Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,23 8,98 13,92
Mavi Giyim 37,34 34,60 7,92 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|10,23
|8,98
|13,92
|Mavi Giyim
|37,34
|34,60
|7,92
|Türk Telekom
|4,60
|4,29
|7,23
|İhlas Holding
|0,32
|0,30
|6,67
|Alarko Holding
|2,41
|2,26
|6,64
|MLP Sağlık
|11,82
|11,10
|6,49
|Tofaş Oto. Fab.
|19,25
|18,15
|6,06
|TAV Havalimanları
|27,04
|25,60
|5,62
|Otokar
|106,00
|100,50
|5,47
|Sabancı Holding
|8,67
|8,25
|5,09
|Bera Holding
|2,14
|2,04
|4,90
|Şok Marketler
|10,94
|10,46
|4,59
|Ülker Bisküvi
|17,68
|16,92
|4,49
|İndeks Bilgisayar
|6,72
|6,44
|4,35
|Koç Holding
|17,10
|16,45
|3,95
|Vestel
|6,47
|6,23
|3,85
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,85
|3,78
|T.S.K.B.
|0,84
|0,81
|3,70
|Netaş Telekom.
|7,23
|6,98
|3,58
|Gübre Fabrik.
|3,11
|3,01
|3,32
Kaynak: AA