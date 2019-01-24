Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 10,23 8,98 13,92 Mavi Giyim 37,34 34,60 7,92 Türk Telekom 4,60 4,29 7,23 İhlas Holding 0,32 0,30 6,67 Alarko Holding 2,41 2,26 6,64 MLP Sağlık 11,82 11,10 6,49 Tofaş Oto. Fab. 19,25 18,15 6,06 TAV Havalimanları 27,04 25,60 5,62 Otokar 106,00 100,50 5,47 Sabancı Holding 8,67 8,25 5,09 Bera Holding 2,14 2,04 4,90 Şok Marketler 10,94 10,46 4,59 Ülker Bisküvi 17,68 16,92 4,49 İndeks Bilgisayar 6,72 6,44 4,35 Koç Holding 17,10 16,45 3,95 Vestel 6,47 6,23 3,85 Odaş Elektrik 1,92 1,85 3,78 T.S.K.B. 0,84 0,81 3,70 Netaş Telekom. 7,23 6,98 3,58 Gübre Fabrik. 3,11 3,01 3,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)