Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,21 6,51 -19,97
Polisan Holding 6,81 7,10 -4,08...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|5,21
|6,51
|-19,97
|Polisan Holding
|6,81
|7,10
|-4,08
|Parsan
|11,79
|12,16
|-3,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,81
|9,02
|-2,33
|Net Holding
|1,84
|1,87
|-1,60
|İttifak Holding
|3,25
|3,29
|-1,22
|Ülker Bisküvi
|17,92
|18,14
|-1,21
|Şok Marketler
|10,77
|10,89
|-1,10
|Alarko GMYO
|47,52
|47,98
|-0,96
|Koza Madencilik
|7,40
|7,47
|-0,94
|Global Yat. Holding
|3,41
|3,44
|-0,87
|Tüpraş
|136,00
|137,00
|-0,73
|Kartonsan
|352,00
|354,20
|-0,62
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,64
|-0,61
|Türk Traktör
|37,12
|37,28
|-0,43
Kaynak: AA