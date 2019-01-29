Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,21 6,51 -19,97
Polisan Holding 6,81 7,10 -4,08...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 5,21 6,51 -19,97
Polisan Holding 6,81 7,10 -4,08
Parsan 11,79 12,16 -3,04
Kordsa Teknik Tekstil 8,81 9,02 -2,33
Net Holding 1,84 1,87 -1,60
İttifak Holding 3,25 3,29 -1,22
Ülker Bisküvi 17,92 18,14 -1,21
Şok Marketler 10,77 10,89 -1,10
Alarko GMYO 47,52 47,98 -0,96
Koza Madencilik 7,40 7,47 -0,94
Global Yat. Holding 3,41 3,44 -0,87
Tüpraş 136,00 137,00 -0,73
Kartonsan 352,00 354,20 -0,62
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,64 -0,61
Türk Traktör 37,12 37,28 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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