Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 5,21 6,51 -19,97 Polisan Holding 6,81 7,10 -4,08 Parsan 11,79 12,16 -3,04 Kordsa Teknik Tekstil 8,81 9,02 -2,33 Net Holding 1,84 1,87 -1,60 İttifak Holding 3,25 3,29 -1,22 Ülker Bisküvi 17,92 18,14 -1,21 Şok Marketler 10,77 10,89 -1,10 Alarko GMYO 47,52 47,98 -0,96 Koza Madencilik 7,40 7,47 -0,94 Global Yat. Holding 3,41 3,44 -0,87 Tüpraş 136,00 137,00 -0,73 Kartonsan 352,00 354,20 -0,62 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,64 -0,61 Türk Traktör 37,12 37,28 -0,43

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)