Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 3,03 3,21 -5,61
Ford Otosan 57,95 61,05 -5,08 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|3,03
|3,21
|-5,61
|Ford Otosan
|57,95
|61,05
|-5,08
|Tofaş Oto. Fab.
|19,70
|20,70
|-4,83
|Vakıflar Bankası
|3,71
|3,87
|-4,13
|T.S.K.B.
|0,76
|0,79
|-3,80
|Türk Hava Yolları
|14,72
|15,28
|-3,66
|İş Bankası (C)
|4,23
|4,39
|-3,64
|Net Holding
|2,12
|2,20
|-3,64
|Halkbank
|7,09
|7,33
|-3,27
|İhlas Holding
|0,30
|0,31
|-3,23
|Sasa Polyester
|8,82
|9,11
|-3,18
|Migros Ticaret
|15,74
|16,25
|-3,14
|Vestel
|6,91
|7,12
|-2,95
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|4,98
|-2,61
|Göltaş Çimento
|31,46
|32,30
|-2,60
|Anadolu Cam
|3,03
|3,11
|-2,57
|Zorlu Enerji
|1,15
|1,18
|-2,54
|Alarko Holding
|1,99
|2,04
|-2,45
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,82
|-2,44
|Deva Holding
|3,66
|3,75
|-2,40