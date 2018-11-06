Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 3,03 3,21 -5,61
Ford Otosan 57,95 61,05 -5,08 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 3,03 3,21 -5,61
Ford Otosan 57,95 61,05 -5,08
Tofaş Oto. Fab. 19,70 20,70 -4,83
Vakıflar Bankası 3,71 3,87 -4,13
T.S.K.B. 0,76 0,79 -3,80
Türk Hava Yolları 14,72 15,28 -3,66
İş Bankası (C) 4,23 4,39 -3,64
Net Holding 2,12 2,20 -3,64
Halkbank 7,09 7,33 -3,27
İhlas Holding 0,30 0,31 -3,23
Sasa Polyester 8,82 9,11 -3,18
Migros Ticaret 15,74 16,25 -3,14
Vestel 6,91 7,12 -2,95
İpek Doğal Enerji 4,85 4,98 -2,61
Göltaş Çimento 31,46 32,30 -2,60
Anadolu Cam 3,03 3,11 -2,57
Zorlu Enerji 1,15 1,18 -2,54
Alarko Holding 1,99 2,04 -2,45
Hürriyet Gzt. 0,80 0,82 -2,44
Deva Holding 3,66 3,75 -2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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