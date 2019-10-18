Borsada değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 4,62 4,79 -3,55
Çelebi 101,50 103,80 -2,22 ...
18.10.2019 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|4,62
|4,79
|-3,55
|Çelebi
|101,50
|103,80
|-2,22
|Doğan Holding
|1,71
|1,72
|-0,58
|Koza Madencilik
|8,27
|8,31
|-0,48
Kaynak: AA