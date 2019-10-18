Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 4,62 4,79 -3,55
Çelebi 101,50 103,80 -2,22 ...

18.10.2019 18:49
Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko Holding 4,62 4,79 -3,55
Çelebi 101,50 103,80 -2,22
Doğan Holding 1,71 1,72 -0,58
Koza Madencilik 8,27 8,31 -0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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