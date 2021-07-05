Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 644 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 644 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ereğli Demir Çelik
|63.035.000.000
|1,54
|Ford Otosan
|60.672.339.000
|10,03
|Enka İnşaat
|51.128.000.000
|0,91
|Koç Holding
|49.931.832.605
|1,00
|Bim Mağazalar
|37.798.200.000
|5,65
|Garanti Bankası
|35.700.000.000
|0,56
|Turkcell
|35.178.000.000
|1,62
|ASELSAN
|34.063.200.000
|1,78
|SASA Polyester
|32.860.800.000
|10,97
|Akbank
|27.872.000.000
|0,44
|Tüpraş
|24.090.327.040
|2,29
|Şişe Cam
|23.709.276.795
|0,99
|İş Bankası (C)
|23.264.844.900
|0,35
|Türk Telekom
|22.925.000.000
|2,03
|Arçelik
|22.150.370.560
|1,55
|Coca Cola İçecek
|20.031.699.083
|2,33
|Türk Hava Yolları
|19.375.200.000
|0,40
|Sabancı Holding
|18.934.948.480
|0,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|18.583.512.825
|0,37
|Gübre Fabrikaları
|17.468.200.000
|12,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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