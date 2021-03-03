Borsa şirketlerinin piyasa değeri
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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

03.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:09
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 909 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 909 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DD
Ford Otosan65.234.169.0009,26
Koç Holding58.274.937.1891,26
Ereğli Demir Çelik54.250.000.0001,36
Enka İnşaat42.224.000.0000,86
Bim Mağazalar40.682.400.0007,57
ASELSAN39.238.800.0002,19
Garanti Bankası38.598.000.0000,62
Turkcell35.552.000.0001,71
İskenderun Demir Çelik34.945.000.0001,59
Sasa Polyester32.519.400.00011,27
Akbank32.396.000.0000,51
Türk Telekom27.825.000.0002,31
Gübre Fabrikaları26.569.700.00046,79
Tüpraş26.494.351.3602,31
İş Bankası (C)26.009.826.6000,38
Arçelik23.515.341.5341,70
Şişe Cam23.341.691.1081,05
Yapı ve Kredi Bankası22.975.979.4920,48
Sabancı Holding21.546.665.5110,57
Türk Hava Yolları20.589.600.0000,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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