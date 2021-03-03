Borsa şirketlerinin piyasa değeri
03.03.2021 19:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:09
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 909 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 909 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Ford Otosan
|65.234.169.000
|9,26
|Koç Holding
|58.274.937.189
|1,26
|Ereğli Demir Çelik
|54.250.000.000
|1,36
|Enka İnşaat
|42.224.000.000
|0,86
|Bim Mağazalar
|40.682.400.000
|7,57
|ASELSAN
|39.238.800.000
|2,19
|Garanti Bankası
|38.598.000.000
|0,62
|Turkcell
|35.552.000.000
|1,71
|İskenderun Demir Çelik
|34.945.000.000
|1,59
|Sasa Polyester
|32.519.400.000
|11,27
|Akbank
|32.396.000.000
|0,51
|Türk Telekom
|27.825.000.000
|2,31
|Gübre Fabrikaları
|26.569.700.000
|46,79
|Tüpraş
|26.494.351.360
|2,31
|İş Bankası (C)
|26.009.826.600
|0,38
|Arçelik
|23.515.341.534
|1,70
|Şişe Cam
|23.341.691.108
|1,05
|Yapı ve Kredi Bankası
|22.975.979.492
|0,48
|Sabancı Holding
|21.546.665.511
|0,57
|Türk Hava Yolları
|20.589.600.000
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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