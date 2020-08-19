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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 496 milyar lira olarak hesaplandı.

Borsa şirketlerinin piyasa değeri
19.08.2020 18:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:46

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 496 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Bim Mağazalar 42.534.360.000 8,42
ASELSAN 40.789.200.000 2,72
Koç Holding 39.864.317.346 0,98
Enka İnşaat 37.184.000.000 0,85
Turkcell 33.550.000.000 1,72
Ford Otosan 32.160.901.500 7,75
Ereğli Demir Çelik 30.940.000.000 0,87
Garanti Bankası 30.576.000.000 0,53
Akbank 26.832.000.000 0,47
Türk Telekom 25.165.000.000 2,35
İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,36
Tüpraş 21.523.530.240 2,12
İskenderun Demir Çelik 20.097.000.000 1,04
Yapı ve Kredi Bankası 18.414.571.799 0,42
Sabancı Holding 16.812.928.391 0,48
Vakıflar Bankası 16.755.120.482 0,38
Türk Hava Yolları 15.538.800.000 0,38
Arçelik 15.474.175.894 1,44
Şişe Cam 14.107.500.000 0,92
Koza Altın 12.855.750.000 1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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