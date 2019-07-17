Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,81'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,81'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.777 puanlık artışla 99 bin 806 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,49, holding endeksi de yüzde 0,73 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA