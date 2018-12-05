Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kazancıyla 93.970,16 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 89,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki düşüşler ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 92.847,71 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alışlarla sınırlı da olsa yükselişe geçerek günü 94.000 puanın hemen altında tamamladı.

Analistler, bedelli sermaye artırımı açıklayan Akbank hisselerindeki yüzde 4,50'lik düşüşün bankacılık sektöründe kayıpları artırdığını ve BIST 100 endeksini baskıladığını kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.