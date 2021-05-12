Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Borsa, günü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı.

Borsa, günü yüzde 0,24'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksinde işlemler, arife günü nedeniyle öğlene kadar gerçekleştirildi. Borsa İstanbul 100 endeksi günü yüzde 0,24'lük düşüş ile tamamladı. Endeks, 3,54 puanlık azalışla 1.441,33 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi de yüzde 0,54 değer kaybetti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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