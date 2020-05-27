Bolu'da çocuklar parklarda eğlendi BOLU'da 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik izinde aileleriyle birlikte parkta vakit geçirerek eğlendi.

BOLU'da 0-14 yaş arası çocuklar, 4 saatlik izinde aileleriyle birlikte parkta vakit geçirerek eğlendi.

Bolu'da 0-14 yaş arası çocuklar, bugün verilen izinle sokağa çıktı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından sonra çocuklar, kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Daha küçük yaştaki çocuklar ise aileleriyle parklara akın etti. Parklarda eğlenen çocuklar, bisiklete binip, topla oynadı.

Kaynak: DHA