Bolu'da, 2 katlı ev alev alev yandı: 1 ölü, 4 yaralı

08.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:45

Bolu'nun Göynük ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, yangına uykuda yakalanan 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük ilçesine bağlı Çayköy köyünde yaşayan Hatice Ayhan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde uyuyan Sebahattin Başer, Emine Başer, Hatice Ayhan ve Yaren Cemre Şeker yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Göynük Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların evde 1 kişi daha olduğunu söylemesi üzerine tekrar yangının yaşandığı eve giren ekipler, Zeynep Şeker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Evden çıkarılan Şeker'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA