10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - BOLU
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10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - BOLU

14.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:34

Bolu'da 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu'da 10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.

Polis ekipleri otomobildeki Lübnan uyruklu B.A. (24), Suriye uyruklu M.R. (28), E.L. (24) ve A.E'yi (25) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve A.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - BOLU
10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - BOLU
10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - BOLU
10 kilo 700 gram esrar ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - BOLU

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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