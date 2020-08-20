Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 yeni koronavirüs vakası Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 105 bin 50'ye ulaştı.

Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 105 bin 50'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 233, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 965 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA