Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 yeni koronavirüs vakası
Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
20.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:26
Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 105 bin 50'ye ulaştı.
Bolivya'da son 24 saatte 2 bin 31 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 105 bin 50'ye yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda 4 bin 233, iyileşenlerin sayısı ise 39 bin 965 olarak rapor edildi.
Kaynak: DHA