: Boğaziçi Yönetim A.Ş kime ait? Boğaziçi Yönetim A.Ş başkanı kimdir? Boğaziçi Yönetim A.Ş nedir?

25.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:53

Uzun süredir gündemde olan ve yönetiminin ne şekilde olacağı tartışmalı hale gelen Esenler Otogarı, Boğaziçi Yönetim AŞ'ye devredildi. Yaşanan gelişme sonrası Boğaziçi Yönetim AŞ merak konusu olurken Boğaziçi Yönetim AŞ kime ait, Boğaziçi Yönetim AŞ başkanı kim ve Boğaziçi Yönetim AŞ nedir gibi aramalar yapıldı. Peki Boğaziçi Yönetim AŞ başkanı kimdir, Boğaziçi Yönetim AŞ kime ait?

BOĞAZİÇİ YÖNETİM NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi TOKİ Türkiye'de konut ve yerleşim sorununu gidermek ve çarpık kentleşme problemine çözüm getirmek amacıyla toplu konut projelerine imza atmıştır. Ülke çapında haklı takdir ve şöhret bulan bu yeni yerleşim bölgelerini, içinde yaşayacak kişiler için "yaşanabilir mekânlara dönüştürmek " fikrinden yola çıkılarak 1997 yılındaBoğaziçi Yönetim A.Ş kurulmuştur.

TOKİ ve KİPTAŞ tarafından yapılan lüks, orta ve sosyal konutlarda; modern akılcı ve doğru yöntemlerle site yönetim organizasyonları kurarak, kat maliklerine temiz, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlarken, aynı zamanda ortak alanları kullanma bilincini yerleştirerek, ortak yaşama kültürünün benimsenmesine öncülük etmiş, komşuluk ilişkilerini pekiştirici alanlar oluşturmuştur.

Yönetim organizasyonlarını üstlendiği yerleri, bölge sakini için birer huzur yuvası haline getirmeyi amaçlayan Boğaziçi Yönetim AŞ halen TOKİ ve KİPTAŞ'ın ürettiği konutların yanı sıra özel sektöre ait site ve uydu şehirlerinde yönetim organizasyonunu kurmakta ve yönetim danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

Boğaziçi Yönetim A.Ş. 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ aracılığıyla üretilen konutlarda profesyonel toplu yapı yönetim hizmetleri sunması amacıyla kuruldu.

2004 yılında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın %1 hissedar olmasıyla aynı zamanda TOKİ iştiraki oldu ve TOKİ konutları için de hizmet vermeye başlayarak profesyonel yönetim hizmetlerini ülke geneline taşıdı.

2010 yılı itibariyle AFAD tarafından yaptırılan afet konutlarında, Ankara Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşüm şirketi TOBAŞ tarafından üretilen konutlarda ve özel sektör tarafından üretilen sitelerde tesis yönetim hizmetleri alanında sınırlarını genişletti.

2018 Nisan ayı itibariyle 696 sayılı K.H.K ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İ.S.K.İ, İ.E.T.T Genel Müdürlüğü ve İştirak Şirketleri bünyesinde personele dayalı temizlik ve bakım onarım hizmetleri vermeye başladı.

2019 Yılı Ekim ayı itibari ile Kemerburgaz Kent Ormanı'nda İşletmecilik, Yönetim ve Koordinasyon hizmetlerini başlatarak, yönetim faaliyetlerinin çerçevesini genişletti.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ BAŞKANI KİMDİR?

Boğaziçi Yönetim AŞ Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ GENEL MÜDÜRÜ KİMDİR?

Boğaziçi Yönetim A.Ş Genel Müdürü Ethem Pişkin'dir.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ GENEL MÜDÜRÜ ETHEM PİŞKİN KİMDİR?

1973 yılında İzmir'de doğan Ethem Pişkin, 1996'da Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu.

İş hayatına 1996 yılında Assan Prefabrik Yapı Elemanları Paz. ve Satış İnş. A.Ş.'de Mühendis olarak başladı.

1997'de aynı şirkette Satış Mühendisi olarak devam etti. 2000-2003 yılları arasında terfi alarak Satış ve Pazarlama Şefi oldu. 2007-2013 yılları arasında Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı.

2012-2014 yıllarında Kibar Industry Co. Kurucu Genel Müdürü olarak iş hayatını sürdürdü. 2013-2015 arası tekrar Assan Panel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye dönerek şirketin Genel Müdürlüğü'nü yaptı.

2015-2018 yılları arasında ACS – Alper Cladding Systems A.Ş.'nin Yönetici Ortağı olarak kariyerini sürdürdü.

2018'den bu yana Interfiks Yapı Kimyasalları A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Müdürü görevini yürütmekte olan Pişkin, 2019 yılı Temmuz ayında İBB iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü olarak atandı. Evli olan Ethem Pişkin, 2 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ SERMAYE YAPISI NASILDIR?

Boğaziçi Yönetim A.Ş sermaye yapısı

BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ KİME AİT?

Boğaziçi Yönetim AŞ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakidir.

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