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Bodrumspor kendine geldi

Bodrumspor kendine geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bodrumspor zirve yarışında umutlandı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor'u deplasmanda 2-1 yenen Bodrumspor zirve yarışında umutlandı. Bu galibiyetle 2 maçlık kazanamama serisini noktalayan yeşil-beyazlılar Play-Off hattının kapısına dayanırken, teknik direktör İsmet Taşdemir çıkışa geçeceklerini söyledi. Önemli bir galibiyete imza attıklarını belirten Taşdemir, "Bu galibiyetle yeniden umutlandık. Zirve yarışının biraz gerisinde kalsak da seri galibiyetlerle yeniden üst sıralara tırmanacağız. Bizim hedefimiz her zaman üst sıralar olacaktır" dedi.

Bodrumspor bu hafta evinde Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek.


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