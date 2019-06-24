Bodrum Müzik Festivali 15 yaşında

22-25 Ağustos tarihleri arasında 15. Kez gerçekleştirilecek olan Bodrum Müzik Festivali'nin açılış konserinde Fazıl Say'a; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Bodrum Müzik Festivali 15 yaşında

22-25 Ağustos tarihleri arasında 15. Kez gerçekleştirilecek olan Bodrum Müzik Festivali'nin açılış konserinde Fazıl Say'a; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et