Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
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Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor

03.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:55
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi'nin restorasyon işlemleri sırasında kullanılan iki kule vinçten birinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bodrum Kalesi'nin restorasyon işlemleri sırasında kullanılan iki kule vinçten birinin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanı hizmete açılan Bodrum Kalesi, tatilcilerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. İkinci etap restorasyon çalışmalarının haziran sonunda tamamlandığını ve kalenin büyük bir bölümünün ziyarete açılan kaleyi temmuz ve ağustos aylarında toplam 35 bin kişi ziyaret ettiği bildirildi. Kaledeki, restorasyonun başladığı dönemde kale içine konulan iki vinçten birisinin faaliyeti sona erdi. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalarda kaleye giden yaya yolu şeritlerle kapatılırken, çevrede güvenlik tedbiri alındı. Çok sayıda personelin desteği ile sökülen vince ait parçalar TIR'lara yüklenerek kaldırıldı.


Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor
Bodrum Kalesi'ndeki restorasyonda kullanılan vinçlerden biri kaldırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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