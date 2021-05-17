Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
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Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı Geri dönüş trafiği başladı 17 günlük tam kapanma öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ikinci konut sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme açıklamaları ardından ilçeden ayrılmaya başladı.

Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı

Geri dönüş trafiği başladı

MUĞLA - 17 günlük tam kapanma öncesinde Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ikinci konut sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni normalleşme açıklamaları ardından ilçeden ayrılmaya başladı. Bodrum'a araçlarıyla gelerek kilometrelerce kuyruk oluşturan yazlıkçılar bu sefer dönüş yolunda araç kuyruğu oluşturmaya başladı.

17 günlük tam kapanmayı Bodrum'daki yazlık evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar Bodrum'a akın etmişti. İlçede kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuş trafik ise durma noktasına gelmişti. 17 gün sonra tam kapanmanın bitmesiyle birlikte yeniden trafik kuyrukları oluşmaya başladı. Sabah erken saatlerde büyükşehirlerden gelen vatandaşlar evlerine geri dönmek için yola çıktı. Geliş trafiği kadar olmasa da gidiş trafiğinde de yoğunluk olduğu görüldü.

"187 binlik nüfus 650 bini aştı"

Bodrum'un yerleşik nüfusu 187 bin olarak biliniyordu. Pandemi başlangıcından itibaren ilçeye 300 bin vatandaş yerleşti. Bunların çoğunun ikinci konut sahiplerinden oluştuğu öğrenildi. Bir anda nüfusu 500 bini bulan ilçe kış ayını da bu nüfusla geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın tam kapama açıklamasının ardından ilçeye yeniden göç başladı. Tam kapama sürecini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlarla birlikte ilçenin nüfusu bir anda 3 katına çıkarak 700 bine ulaşmıştı.

"Vaka sayısı düştü"

Gelen tatilcilerle beraber salgının ilçede artacağı bekleniyordu. Coğrafi yapısından dolayı bulaş riskinin olmaması tam kapamanın da etkisiyle Bodrum'un birçok il ve ilçeye göre vaka sayısının çok az olduğu öğrenildi. 2 katlı bahçeli ve geniş bir alanda bulunan evlerin temas riskini de azaltmasıyla salgın riski yüzde 70 oranında düştü.

Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı
Bodrum'dan akın akın gidiyorlar, pandemi dönüşleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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