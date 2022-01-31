Zamlar sonrası sokağa döküldüler! Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi - Haberler Ekonomi
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Zamlar sonrası sokağa döküldüler! Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi

Demirören Haber Ajansı, Fırat Akay - Ekonomi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, elektrik faturalarının bu ay yüksek geldiğini söyleyen bir grup, protestoda bulundu. "Elektrik zamlarını geri alın" dövizleriyle slogan atan grup, "Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari" yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bıraktı.

Konacık Mahallesi'nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. "Elektrik zamlarını geri alın", "Enerji haktır satılamaz" gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti.

Zamlar sonrası sokağa döküldüler! Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi

ŞİRKET ÖNÜNE ÇELENK BIRAKTILAR

"Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari" yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.

Zamlar sonrası sokağa döküldüler! Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi

"FATURALAR ÜÇ KATINA ÇIKTI"

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kemal Aslan, "Bir eve gelen elektrik faturaları zamlarla 3 katına çıktı. Zamlar geri çekilmelidir. Bodrum'da hanelere asgari ücretin yarısı kadar elektrik faturaları kesildi. Biz herhangi bir siyasi görüş ve düşüncenin altında olmayıp içinde bulunduğumuz durumu aktarmak ve zamların geri alınmasını talep etmekteyiz." dedi.

Basın açıklamasının okunmasının ardından grup dağıldı.

Zamlar sonrası sokağa döküldüler! Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Ekonomi

Konacık, Slogan, Bodrum, Ekonomi, Güncel, Haber

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