Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik
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Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik

Bodrum'da kavgaya karışan Mustafa Üstündağ: Asıl biz darp edildik
Hürriyet - Haberler | Magazin

Olay sırasında yanında bulunan sevgilisi Yağmur Koçak ve avukatı Hande Hamarat'la birlikte Bebek'te gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, çıkan haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini öne sürdü: "Tanımadığım insanların arasında arbede çıktı.

Olay sırasında yanında bulunan sevgilisi Yağmur Koçak ve avukatı Hande Hamarat'la birlikte Bebek'te gazetecilerle bir araya gelen oyuncu, çıkan haberlerin aksine kendilerinin darp edildiğini öne sürdü:

"Tanımadığım insanların arasında arbede çıktı. Ayırmaya çalıştım, ortada kaldım. Kız arkadaşım darp edildi. Ben kimseye vurmadım, saygısızlık etmedim. Tehdit edildim ve artistliğimle sınandım. 'Artist misin?' dediler. Evet, artistim. Bu işten para kazanıyorum. Olaylar gelişti ve 50-60 kişi etrafımızı sardı. Polisi biz aradık. Vurulan da bizim abimiz. Orada bir kebapçı abimiz var, ondan yardım istedim. 60 yaşındaki adamı darp ettiler. Bizi 30 dakika alıkoydular. Hürriyetimizden yoksun bıraktılar. Bir de üstüne eli silahlı mafya gibi lanse edildim."

Avukat Hande Hamarat da "Hukuki süreci başlattık. Yanlış haberler için de yasal takibi başlatacağız" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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