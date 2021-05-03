Bodrum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen tırın sürücü yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen tırın sürücü yaralandı.
Milas-Bodrum karayolu Kaynar mevkisinde, Dursun Korkmaz'ın kullandığı 06 DH 5978 plakalı tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Milas'ta katı atık düzenli depolama tesisine Bodrum'dan atık taşımak için kullanılan tırın dorsesinin boş olduğu belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS