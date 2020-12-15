Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

Bodrum'da 3 gündür yağan yağmurun ardından tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrum'da 3 gün süren fırtına ve aralıklarla şiddetli şekilde yağan yağmur nedeniyle taşan derelerden gelen çamurlu su denizle buluştu. Tepelerden gelen çamur denizle birleşince masmavi deniz kahverengiye dönüştü. Bodrum'un yüksek bölgelerinden daha net görülebilen deniz suyu renginin değişimi, ilginç bir görüntü oluşturdu. Gümüşlü ve Yalıkavak sahillerinden daha net görülen denizin rengini görenleri şaşkına çevirdi.

(Eren Ayhan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı