Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

15.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:31
Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

Bodrum'da 3 gündür yağan yağmurun ardından tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrum'da 3 gündür yağan yağmurun ardından tepelerden gelen çamurlu su nedeniyle denizin rengi kahverengiye döndü.

Bodrum'da 3 gün süren fırtına ve aralıklarla şiddetli şekilde yağan yağmur nedeniyle taşan derelerden gelen çamurlu su denizle buluştu. Tepelerden gelen çamur denizle birleşince masmavi deniz kahverengiye dönüştü. Bodrum'un yüksek bölgelerinden daha net görülebilen deniz suyu renginin değişimi, ilginç bir görüntü oluşturdu. Gümüşlü ve Yalıkavak sahillerinden daha net görülen denizin rengini görenleri şaşkına çevirdi.

(Eren Ayhan/İHA)

Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü
Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü
Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi turkuaza dönüştü
Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi turkuaza dönüştü
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Marmaris'te yağmur sonrası kahverengiye dönen denizde sörf
Caddebostan sahilinde denizin rengi kırmızıya büründü
Caddebostan sahilinde denizin rengi kırmızıya büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Öykü Çelik İrem Derici Nilgün Belgün Birkan Sokullu
Spor Çağdaş Atan Serdar Aziz Mbaye Diagne Ali Palabıyık Mauricio Lemos
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da denizin rengi kahverengiye dönüştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 14:30:52. #1.15#
title