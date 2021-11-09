BODRUM'DA AFET TOPLANMA ALANI MOLOZ YIĞINLARIYLA DOLDU

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce afet toplanma alanına moloz döküldü. Belediye ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ortakent Yahşi Mahallesi'ndeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz döküldü. Alanda, moloz yığınlarının yanı sıra koltuk ve benzeri atık eşyalar da çevre kirliliği oluşturdu. İlçede turizm sezonu döneminde yasak olan inşaat çalışmalarının eylül ayı itibarıyla yeniden başlamasıyla birlikte moloz döküm sahası belirlenmediği için molozların kaçak olarak başta orman olmak üzere afet toplanma alanları gibi sahalara döküldüğü belirtildi.

Öte yandan, belediye ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.