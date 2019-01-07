Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun sokak sokak geziyor

MUĞLA - Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum pazar yeri ve otogar esnafı ile vatandaşları ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum sebze pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla görüş alış verişinde bulundu. Pazarcı esnafların tezgahlarını dolaşarak, esnaf ve vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet eden Mehmet Tosun, projeleri hakkında özet bilgiler aktarıp 31 Mart seçimlerinde kendisine destek olunmasını istedi. Gerçekleştirilen ziyaretlere Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un yanı sıra İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Belediye Meclis Üyesi adayı Mehmet Onur Şahbaz ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.

Pazarcı esnafları ile pazara sebze ihtiyacını almaya gelen vatandaşların samimi, içten ve sıcak davranışları ile karşılaşan Tosun, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde destek istedi. Ziyaret sırasında yemek yiyen bir esnafın sofrasına konuk olan Başkan Mehmet Tosun, esnafla birlikte yemek yedi.

Pazarcı esnafı ve vatandaşlardan mevcut Pazar yerinde yaşanan sıkıntılar ve sorunlar hakkında da bilgiler alan Başkan Mehmet Tosun, göreve geldikleri takdirde kimseyi mağdur etmeden ve vatandaşlarla iletişim kurarak en iyi hizmeti vermeye çalışacaklarının da sözünü verdi.

Yoğun bir ilgi alakayla karşılaşan Başkan Mehmet Tosun ve beraberindekiler daha sonra Bodrum otogarındaki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, bilgi alışverişinde bulundular.

Çalışma arkadaşları ile birlikte İYİ Parti Bodrum ekibi olarak Bodrum Pazar yerini ziyaret ettiklerini belirten İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun; "Yaptığımız ziyarette esnafımıza hayırlı işler dilerken, pazara alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet ettik, sorunlarını ve isteklerini dinledik. Bundan sonraki ziyaretlerimiz İYİ Parti Bodrum olarak ve şahsımın öncülüğünde tüm hızıyla devam edecek. Bodrum Yarımadamızı karış karış gezeceğiz. İnşallah da 31 Mart 2019'da yapılacak olan seçimlerde de zaferle çıkacağız ve Bodrum kazanacak" dedi

Kaynak: İHA