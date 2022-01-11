BM: Somali'nin Şabel Nehri'nde su seviyesi kritik seviyeye geriledi - Haberler
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BM: Somali'nin Şabel Nehri'nde su seviyesi kritik seviyeye geriledi

BM: Somali'nin Şabel Nehri'nde su seviyesi kritik seviyeye geriledi
AA / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Somali'de devam eden kuraklık nedeniyle Şabel Nehri'ndeki su seviyesinin kritik seviyeye gerilediği uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Somali'de devam eden kuraklık nedeniyle Şabel Nehri'ndeki su seviyesinin kritik seviyeye gerilediği uyarısı yaptı.

FAO'dan yapılan açıklamada, "Nehirdeki su seviyesi, Beletweyne bölgesinde kritik seviyelere geriledi." ifadesi kullanıldı.

Bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin gıda üretimi ve geçim kaynaklarının nehre bağlı olduğu vurgulanırken Somali'deki kuraklığın gün geçtikçe arttığına dikkat çekildi.

Hükümet küresel yardım çağrısı yapmıştı

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Gökhan Kavak - Son Dakika Haberleri

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