BM, Mali'de gözaltına alınan üst düzey yetkililerin bir an önce salıverilmesini istedi
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BM, Mali'de gözaltına alınan üst düzey yetkililerin bir an önce salıverilmesini istedi

BM, Mali'de gözaltına alınan üst düzey yetkililerin bir an önce salıverilmesini istedi
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de gözaltına alınan üst düzey yetkililerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'de gözaltına alınan üst düzey yetkililerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Mali'de gözaltına alınan ve aralarında Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de bulunduğu üst düzey yetkililerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Guterres, üst düzey yetkililerin gözaltına alınmasından derin endişe duyduklarını belirterek, sükunet çağrısında bulundu.

Ülkede dün, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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