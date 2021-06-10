"Bizim Kızlar" Finale Koşuyor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı İlk Maçlarında Rakibini 3-0 Mağlup Etti 10 Haziran 2021, 21: 10
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"Bizim Kızlar" Finale Koşuyor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı İlk Maçlarında Rakibini 3-0 Mağlup Etti 10 Haziran 2021, 21: 10

'Bizim Kızlar' Finale Koşuyor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı İlk Maçlarında Rakibini 3-0 Mağlup Etti 10 Haziran 2021, 21: 10
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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı pandemi sonrasında Bilecik'te yapılan ilk resmi müsabakada galibiyeti yaşadı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı pandemi sonrasında Bilecik'te yapılan ilk resmi müsabakada galibiyeti yaşadı.

Müsabakalara yoğun bir tempo ile hazırlanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 2. Lig yükselme maçları yarı final gruplarında en son 11 Mart 2020 tarihinde yapılan resmi müsabakanın ardından pandemi kurallarına uygun olarak Bilecik Merkez Spor Salonu'nda yapılan ilk maçta Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. 1. seti 25-12, 2. seti 25-13 ve 3. seti 25-15 alan "Bizim Kızlar" Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup etti. Heyecanlı geçen maçta takımları; Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Şahinoğlu ve Vedat Kazıcı ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı pandemi sonrasında Bilecik'te yapılan ilk resmi müsabakada galibiyeti yaşadı.

Müsabakalara yoğun bir tempo ile hazırlanan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, 2. Lig yükselme maçları yarı final gruplarında en son 11 Mart 2020 tarihinde yapılan resmi müsabakanın ardından pandemi kurallarına uygun olarak Bilecik Merkez Spor Salonu'nda yapılan ilk maçta Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı ile karşı karşıya geldi. 1. seti 25-12, 2. seti 25-13 ve 3. seti 25-15 alan "Bizim Kızlar" Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı'nı 3-0 mağlup etti. Heyecanlı geçen maçta takımları; Bilecik İl Gençlik ve Spor Müdürü Yasin Özdemir, Belediye Başkan Yardımcılarımız Ali Şahinoğlu ve Vedat Kazıcı ile Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü yönetim kurulu üyeleri yalnız bırakmadı.

Kaynak: Habermetre

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"Bizim Kızlar" Finale Koşuyor Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı İlk Maçlarında Rakibini 3-0 Mağlup Etti 10 Haziran 2021, 21: 10 - Haberler
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