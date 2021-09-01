Bitlis'teki örtü yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bitlis'te 3 gündür devam eden örtü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Bitlis'te 3 gündür devam eden örtü yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Bitlis-Baykan kara yolunun Buzlupınar mevkisinde 2 gün önce başlayan örtü yangına Bitlis, Siirt ve Van Orman Müdürlüğü personeliyle karadan, Van Gölü'nden su taşıyan Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle de havadan müdahale ediliyor.

İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İHH Arama kurtarma ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, gazetecilere, Buzlupınar mevkisinde 2 yerden ilerleyen yangının rüzgarın şiddetiyle yeniden başladığını söyledi.

Eskişehir'den gelen helikopterle yangının söndürülmesi için havadan da müdahaleye başladıklarını belirten Baydaş şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bir helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 pikap ile yangınla mücadele halindeyiz. 2 TOMA da gelecek. Yangını söndürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Meteorolojik verilere göre, rüzgarın şiddeti 17.00'den sonra duracak. Rüzgar durduğunda yangını kontrol altına alabiliriz."

Vatandaşları ateşe sebebiyet verecek hareketler konusunda uyaran Baydaş, bir kişinin hatasının yüzlerce insanı, binlerce hayvanı ve yaban hayatını etkilediğini vurguladı.

Bütün güçlerini yangın söndürmek için kullandıklarını aktaran Baydaş, "90 personelimiz araziye dağılmış durumda. Arazi çok sarp. Rüzgarın şiddeti de var ama yangını kontrol altına almak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Güzel haberi kısa sürede vermeyi ümit ediyoruz. Yangın, örtü yangını şeklinde devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş