Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

22.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:50
Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, 21 Aralık'ta T. C. Ş. ile B.A'nın evlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 16 parça halinde ağırlığı 8,35 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 7 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve materyaller, ruhsatsız tabanca ile şarjör içinde 2 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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