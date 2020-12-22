Bitlis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, 21 Aralık'ta T. C. Ş. ile B.A'nın evlerinde ve üzerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 16 parça halinde ağırlığı 8,35 gram eroin, 10 uyuşturucu hap, 7 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve materyaller, ruhsatsız tabanca ile şarjör içinde 2 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız