Bitlis'te "Online Eğitimde Performans Geliştirme Projesi"

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Online Eğitimde Performans Geliştirme Projesi" açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Online Eğitimde Performans Geliştirme Projesi" açılış toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği, İstanbul Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Eren Holding, Bitlis Belediyesi, Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zülfikar Ailesi İnisiyatifi'nin paydaşı olduğu "Online Eğitimde Performans Geliştirme Projesi" açılış toplantısı çevrim içi yapıldı.

Toplantıda, Vali Oktay Çağatay, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, Zülfikar Ailesi İnisiyatifi adına Hulusi Zülfikar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, toplantıda birer konuşma yaptı.

Toplantıya katılanlar, projenin amacına ulaşması için her türlü destekte bulunacaklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız