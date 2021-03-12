Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı
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Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı

12.03.2021 14:46 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:56

Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı

BİTLİS - Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu yerlerden biri de Bitlis'in Tatvan ilçesi oldu. Son birkaç gündür güneşli günlerin yaşandığı Tatvan'da, bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe kısa sürede yeniden beyaza büründü. Kar kalınlığının şehir merkezinde 15 santimetreyi bulduğu ilçede kapanan yollarla ilgili karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Baharı beklerken yeniden kışı yaşayan vatandaşlar "Mart yine kapıdan baktırdı" yorumunu yaptı.

Tipi şeklinde devam eden yağışların gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı
Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı
Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı
Bitlis'te Mart yine kapıdan baktırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY

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