Bitlis'te Karla Mücadele Çalışması

Bitlis'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan ve yer yer 4 metreyi aşan kardan dolayı ulaşıma kapalı bulunan Nemrut Krater Gölü'nün yolu yeniden açılıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde bahar yaşanırken, Bitlis'te karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Nemrut Dağı eteklerinde çalışmalar devam ediyor. Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 2600 rakımlı Nemrut Krater Dağı yolunda kepçe, rotatif ve greyder yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı.

Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bu yıl karın çok fazla yağmamasına rağmen Nemrut Kalderası'nda yaklaşık 4 metre kar olduğunu ifade etti. Yapacakları çalışmalarla önümüzdeki dönemlerde bu bölgeye yoğun ilgi olacağını belirten Ustaoğlu, "Şu an içinde bulunduğumuz mevkii, Nemrut Kalderası'nın zirvesi. Malumunuz olduğu üzere bu kış sezonu, ülkemizin her yerinde olduğu gibi ilimizde de kar yağışının diğer yıllarla kıyasladığımızda daha az yağdığı bir dönem geçirdik. Ama görüldüğü gibi Nemrut Kalderası, her dönem olduğu gibi yoğun kar yağışı alan bir sezon geçirdi. Yine de daha önceki yıllarla kıyasladığımızda mayıs ayında kalderanın yolunu açarken, bu yıl mart ayında bu yolu açmak nasip oldu. Dünyada ikinci olan bu kaldera, ülkemiz açısından çok önemli doğa güzelliklerini bünyesinde barındıran çok önemli bir merkezdir" dedi.

"İlk turist kafilesini Tatvan ilçemizde ağırlayacağız"

Yapacakları projeler ve çalışmalarla burayı turizmine kazandırmayı amaçladıklarını dile getiren Vali İsmailoğlu, "Bu konuyla alakalı yoğun bir çalışmamız olacak inşallah. Yakın bir zamanda Van Gölü Ekspresi tekrar hizmete girerek, bu ayın 26'sında ilk yurt içi turist kafilemizi Tatvan ilçemizde ağırlayacağız. Onun akabinde de özellikle şu an bulunduğumuz mevkii; bir tarafı Van Gölü, diğer tarafı Nemrut Krater Gölü ile gerçekten manzarası ve tüm ihtişamı ile turistlerin ilgisini çekeceğimize inandığımız çok önemli bir çekim merkezine sahip. Karla mücadele çalışmasında bu yolumuzu açarak gelecek olan turist kafilemize hem buraları göstermek hem de bu bölgenin çekim merkezi olması noktasında da yapacağımız çalışmalarla her kesimden vatandaşımızın gelip görmesini arzu ediyoruz. Yapacağımız çalışmalarla bu bölgenin önümüzdeki dönemde tüm ilgi ve alakanın çok yoğun olarak yaşanacağı bir merkez olacak" diye konuştu.

Kar hasreti çekenlere davet

Vali Ustaoğlu, yapacakları çalışmalarla içinde göllerin olduğu bölgeye ulaşacaklarını ifade ederek, "Üç gündür karla mücadele çalışmasını yapıyoruz. Bulunduğumuz zirvede tahminen 4 metre civarında kar var. Şu an bulunduğumuz mevki yaklaşık olarak 2800 rakımlı bir yer. Krater göllerinin olduğu bölge de 2400 rakımlıdır. Zannediyorum ki birkaç gün içinde göllerin olduğu bölgeye ulaşırız. Karla hasret gidermeyi arzu eden herkesi buraya davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS