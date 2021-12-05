Bitlis'te durdurulan araçta sentetik uyuşturucu bulundu
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te durdurulan bir araçta 813 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
BİTLİS (AA) - Bitlis'te durdurulan bir araçta 813 gram Sentetik Uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramalarda, 2 parça halinde 813 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Açıklamada, uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceğini vurgulandı.
AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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