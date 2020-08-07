Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.

(EKİP-ŞAK-DK-Y)

Kaynak: İHA