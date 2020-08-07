Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
07.08.2020 23:25 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:44
Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.20'de merkez üssü Hizan'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Hizan ilçesi ile çevresinde hissedildi.
(EKİP-ŞAK-DK-Y)
Kaynak: İHA