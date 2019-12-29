Bitlis'te 35 köy yolu ulaşıma kapandı

29.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:48

Bitlis'te günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 35 köy yolu da ulaşıma kapandı.



Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 45-50 santimetre olduğunu belirten meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada 35 köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yollarının da kısa sürede ulaşıma açılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışmasına hazır oldukları bildirildi.



Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA