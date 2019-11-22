Bitcoin son 6 ayın en düşük seviyesinde
Bitcoin'in değeri, PBoC Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
22.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:23
Bitcoin'in değeri, PBoC Şangay merkezinin, "Bitcoin ve kripto para alım satımına karşı sıkı önlem alacağını" duyurmasının ardından yüzde 9 düşerek 6 bin 929 dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Kaynak: Dunya.com