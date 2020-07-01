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BIST100 yüzde 1.04 düştü, dolar 6.85 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.55 artışla 117 bin 168 puanda başladığı Çarşamba gününü yüzde 1.04 düşüşle 115 bin 315 puanda tamamladı.

BIST100 yüzde 1.04 düştü, dolar 6.85 lirada
01.07.2020 18:08 | Son Güncelleme: 01.07.2020 18:08

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 0.55 artışla 117 bin 168 puanda başladığı Çarşamba gününü yüzde 1.04 düşüşle 115 bin 315 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20, BIST Mali Endeks yüzde 1.02, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.43 eksideydi.

İç piyasada yakından izlenen Cuma günü açıklanacak enflasyon verileri için öncü gösterge olarak da kabul edilen, İstanbul'da perakende fiyatlar Haziran ayında yüzde 0.07 artarken, aynı dönemde toptan fiyatlar yüzde 2.29 düştü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerine göre perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 12.97'ye yükselirken, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'ne göre toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 6.61 olarak gerçekleşti.Küresel piyasalarda izlenen ABD imalat sanayi ve istihdam verileri öncesinde yen ve başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada yeni güne de, bir süredir tutunduğu 6.85 lira düzeyinde hareket ediyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8437 lira ve en yüksek 6.8574 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6689 lira ve en yüksek 7.7294 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,sterlin en düşük 8.4688 lira ve en yüksek 8.5409 lirayı gördükten sonra 8.53 – 8.54 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1184 - 1.1275 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1263 düzeyindeydi.Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Mayıs'taki 40.9 düzeyinden, Haziran'da 53.9'a yükseldi ve Şubat ayından bu yana ilk kez eşik değer 50.0'nin üzerinde gerçekleşti. Eşik değer olan 50.0'nin üzerinde ölçülen tüm veriler sektörde iyileşmeye işaret ediyor.İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınına yönelik kısıtlamaların kaldırılarak normale yaklaşılması, haziranda imalatçıların üretim hacimlerini belirgin bir şekilde artırmasını sağladı ve üç aylık yavaşlama dönemi sona erdi. Yeni siparişler de büyüme bölgesine geçti.İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:  "Türk imalat sektöründeki toparlanma haziranda ivme kazandı ve anketteki birçok alt endeks büyüme bölgesine geçti. Ancak Covid-19 krizinin  çok şiddetli olması nedeniyle, salgının etkisinin en yüksek olduğu dönemde görülen üretim kaybının telafi edilebilmesi için önümüzdeki aylarda çok daha fazla çaba gösterilmesi gerekecek. Bu bağlamda büyümenin önümüzdeki aylarda daha fazla güçlenmesini umut ediyoruz."

 


Kaynak: DHA

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