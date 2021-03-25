BIST100 Endeksi yüzde 0.22 artışla başladı

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününe yüzde 0.22 artışla 1,416.99 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.43, BIST Mali Endeks yüzde 0.44 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.16 artıdaydı.

TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki kırılganlığın sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"Açıklanan makroekonomik veriler karışık bir tablo ortaya koyarken, salgın kaynaklı endişeler riskli varlıkları baskı altında tuttu. ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentilerin altında kalırken, ABD ve Avrupa'da satın alma yöneticileri endeksleri (PMI) Mart ayı öncü sonuçları güçlü sonuçlar ortaya koydu. "Önceki günkü mesajlarına benzer şekilde ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Merkez Bankası (Fed) BaşkanıJerome Powell dünkü konuşmalarında ekonominin toparlanacağını, ancak enflasyonda endişe edecek kadar yükseliş olmayacağı görüşlerini yineledi. "Bu ortamda, güvenli limanlara olan talep güçlendi. Hisse senetlerinde satışlar öne çıkarken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2 baz puan gerileyerek yüzde 1.61'den kapandı. Dolar küresel ölçekte güçlense de altın ve ham petrol fiyatlarında yükselişler yaşandı."Türk finansal varlıklarda bir miktar toparlanma gözlendi. Basında yer alan haber e göre, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle yaptığı görüşmede bir haftalık repo faizinin temel politika aracı olmaya devam edeceğini ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağını vurguladı. "Başkan Kavcıoğlu, TCMB'nin, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5.0 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığı, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağı mesajını yineledi. S&P önceki günkü açıklamalarına ek olarak son yaşanan gelişmelerin ödemeler dengesi risklerini artırdığını ve TCMB'nin enflasyonu düşürme ve rezervlerini artırma hedeflerine zarar verebileceğini söyledi. "Makroekonomik veri gündemi sakinken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.2 değer kazandı. Hisse senetleri toparlanırken, ülke risk primi ve tahvil faizlerinde gerileme gözlendi."Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimlerle karışık bir başlangıç yaptı. Haber ve veri akışı sınırlı iken ABD'de gözlenen teknoloji şirketi hisselerindeki satışlar ABD Sermaye Piyasası Kurulu (SEC) tarafından yabancı şirketlere denetim konusunda yeni düzenlemeler getirilebileceği endişeleriyle Çin'de de devam ediyor. "Gün içinde jeopolitik gelişmeler ve salgın ile ilgili haber akışına ek olarak Euro Bölgesi Şubat ayı parasal göstergeler ve ABD 2020 son çeyrek büyüme nihai sonuçları izlenecek.

"Yurtiçinde TCMB'nin son toplantısına ait özet ile birlikte haftalık menkul kıymet ve parasal istatistikler açıklanacakken, Türk finansal varlıkların seyri açısından küresel eğilimlerin ve ekonomi dışı gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olabileceği öngörülüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı