Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü projesinde kaba inşaatın yüzde 95'i tamamlandı
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Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü projesinde kaba inşaatın yüzde 95'i tamamlandı

Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü projesinde kaba inşaatın yüzde 95'i tamamlandı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü projesinde kaba inşaatın yüzde 95'i tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü projesinde kaba inşaatın yüzde 95'i tamamlandı.

Çevre dostu projeleri hayata geçiren DİSKİ, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA 2) kapsamında yapılan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü'nde kaba inşaatın yüzde 95'ini tamamladı.

Uzman ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, inşaat aşamasının tamamlanmasının ardından mekanik ve elektronik işlemlerin montajına başlanacak.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, atık su arıtma tesisinin kentin vazgeçilmez yatırımları arasında bulunduğunu söyledi.

Su kaynaklarının öneminin her geçen gün arttığını belirten Tuşi, Bismil'de çalışmaları devam eden bu yatırımla geleceklerini koruma altına aldıklarını ifade etti.

Tutşi, şöyle konuştu:

"Dicle Nehri asırlardır bu coğrafyanın su kaynağı olmuştur. Yürüttüğümüz projeyle Dicle Nehri gelecek nesillere daha temiz olarak ulaşacak. Projenin tamamlanmasıyla su kaynaklarımızı ve doğal hayatı koruma adına büyük bir adımı atmış olacağız."

124 milyon liraya mal olacak Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü, tamamlandığında günlük 12 bi 453 metreküp suyu arıtacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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Bismil Atıksu Arıtma Tesisi ve Atıksu Kolektörü projesinde kaba inşaatın yüzde 95'i tamamlandı - Haberler
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