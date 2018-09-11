Birleşmiş Milletler'den İdlib Çağrısı: Kan Gölüne Dönüşmesi Engellensin

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de İdlib'e yönelik geniş çaplı bir savaştan kaçınılmasını talep etti.

Guterres, "İdlib kan gölüne dönüşmemeli" dedi.

Rusya, İran ve Türkiye'ye seslenerek, İdlib'deki sivillerin korunması için hiçbir çabadan kaçınmamalarını isteyen Guterres şöyle konuştu:

"Bu, kana bulanmış Suriye çatışmasında daha önce görülmemiş bir insani kabusa yol açacaktır."

İdlib'te 3 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Ayrıntılar birazdan…