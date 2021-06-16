Biri damperi açık şekilde ilerledi, diğeri karacayı görüntüledi
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Biri damperi açık şekilde ilerledi, diğeri karacayı görüntüledi

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Biri damperi açık şekilde ilerledi, diğeri karacayı görüntüledi Karabük'te bir kamyon sürücüsü damperi açık bir şekilde yolda seyrederek tehlike oluştururken, başka bir sürücü yol kenarında hızla ilerleyen karacayı cep telefonu ile kaydetti.

Biri damperi açık şekilde ilerledi, diğeri karacayı görüntüledi

KARABÜK - Karabük'te bir kamyon sürücüsü damperi açık bir şekilde yolda seyrederek tehlike oluştururken, başka bir sürücü yol kenarında hızla ilerleyen karacayı cep telefonu ile kaydetti.

Eskipazar istikametine seyir halinde olan boş hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle damperi açık bir şekilde ilerledi. Kimliği belirsiz sürücünün tehlikeli yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sürücülerin uyarması sonrası damperini indiren sürücü olası bir faciaya yol açmadan yoluna devam etti.

Öte yandan Karabük- Yenice karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü, yol kenarında duran karacayı fark etti. O anları cep telefonu ile kaydetmeye çalışan sürücüyü fark eden karaca koşmaya başladı. Bir süre araç hızında ilerleyen karaca daha sonra orman yoluna girerek gözden kayboldu.

Biri damperi açık şekilde ilerledi, diğeri karacayı görüntüledi
Biri damperi açık şekilde ilerledi, diğeri karacayı görüntüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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