Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı

Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü, sahil güvenlik ve polisin 4 yıl önce uluslararası sularda düzenlediği operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirdiği Commander Tide gemisini, 8 Haziran'da ihaleyle satacak.

Marmaris Milli Emlak Müdürlüğü, sahil güvenlik ve polisin 4 yıl önce uluslararası sularda düzenlediği operasyonda 1 ton uyuşturucu ele geçirdiği Commander Tide gemisini, 8 Haziran'da ihaleyle satacak.

Müdürlük, Muğla'nın Marmaris ilçesi Aksaz Deniz Üssü Limanı'na demirli gemi için operasyondan yaklaşık 4 yıl sonra hurda olarak açık teklif usulüyle ihaleye çıktı.

İhalede geçici teminat bedeli 172 bin 800, tahmini bedel 1 milyon 728 bin lira olarak belirlendi.

70,40 metre boyunda, 12,20 metre eninde, 729 ton ağırlığındaki 1984 yapımı geminin ihalesi 8 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek.

Güvenlik güçleri, uyuşturucu madde taşıdığı gerekçesiyle Kongo Cumhuriyeti bandıralı "Commander Tide" adlı kuru yük gemisine uluslararası sularda 2 Haziran 2017'de "Er Alper Al" adı altında operasyon düzenlemiş, gemide 1 ton 71 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı
Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı
Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
Son dakika haberi: 'Kırmızı' kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: "Kırmızı" kategoride 10 milyon lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Üniversiteli Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Cansu Dere İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir ton uyuşturucunun ele geçirildiği Commander Tide gemisi satışa çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 15:15:56. #1.13#

title