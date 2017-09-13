Bir Ev Parasını Dolandırıcılara Kaptırdı

Eskişehir'de 86 yaşındaki A.N.E., kendisini polis olarak tanıtan kişi veya kişiler tarafından 92 bin TL dolandırıldı.



Edinilen bilgiye göre, olay Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi'nde gerçekleşti. A.N.E., (86) kullanmakta olduğu ev ve cep telefonundan kendisini arayıp, polis olarak tanıtan şüphelilerin kendisini korkuttuğunu belirtti. Şüphelilerin daha sonra gelerek kendisinden 92 bin lira aldığını belirten A.N.E., dolandırıldığını anlaması üzerine polis ekiplerine başvurdu. Polis ekipleri, şüphelileri yakalama çalışması başlattı. - ESKİŞEHİR