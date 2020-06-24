Bir Devrin Sonu: Olympus Kamera Sektöründen Çekildi Olympus son zamanlarda kamera sektöründen çıkacağına yönelik pek çok iddia ile gündeme gelse de, şirket sürekli olarak bu söylentileri reddediyordu.

Olympus son zamanlarda kamera sektöründen çıkacağına yönelik pek çok iddia ile gündeme gelse de, şirket sürekli olarak bu söylentileri reddediyordu. Olympus tarafından yapılan resmi açıklamalara göre şirketin kamera departmanı Japan Industrial Partners tarafından satın alınıyor. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Olympus Satılıyor!

Hızla gelişmeye devam eden mobil kamera sektörü geleneksel fotoğraf kameralarının ciddi bir sorun ile karşı karşıya kalmasına yol açtı. Bu noktada etkilenen şirketlerden birisi de Olympus oldu. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin kamera departmanı Japan Industrial Partners tarafından satın alınıyor.

JIP, Sony'den aldığı VAIO bölümü ile de oldukça ses getirmişti.

Olympus iyileştirdiği mali yapısına, yüksek karlı kameralara ve lenslere odaklanmasına ve dijital kamera pazarında sert adımlar atmasına rağmen üç mali yıl boyunca ardı ardına zarar ettiğini belirtti. Öte taraftan şirketteki yetkili kişilerin uzun bir süredir satışı reddetmesi ve kullanıcıların kendilerine güvenmesini istemesi ise bir miktar hayal kırıklığı yarattı.

Şirketin ilerleyen dönemlerdeki planı ise endüstriyel ve tıbbi görüntüleme ekipmanları üzerinde yoğunlaşmak gibi gözüküyor. Satışın ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar sonuçlanacağı belirtilmekte. Peki siz bu satın alma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.